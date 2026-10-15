ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 13 kişiyi öldüren Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini savundu. ABD'nin teröristleri nasıl cezalandırdığının tüm dünya tarafından bilinmesini istediğini belirten Trump, infazın canlı yayınlanmasının ise uygun bulunmayabileceğine dikkat çekti.

‘CANLI YAYINLANMAYACAK’

Trump, "pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan" tarafından izlenmesinin doğru bulunmayacağını ifade ettiği infaza ilişkin, "Hasan, planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, kurbanların ailelerinin infazı izleyebileceğini de belirtti.

HEGSETH HALKA AÇIK İNFAZ MESAJI VERMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, daha önce yaptığı açıklamada, Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini kamuoyunun izleyebileceğini söylemişti.

Hegseth, infazın halka açık yapılacağını belirterek, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın son açıklamasıyla birlikte infazın canlı yayınlanması seçeneği gündemden çıkarıldı.

FORT HOOD SALDIRISINDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan, Kasım 2009'da Fort Hood Üssü'nde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişinin ölümüne, 32 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Askeri jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın infazının 3 Aralık'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD'de son halka açık idam, 1936 yılında Kentucky eyaletinde yaşanmıştı. Beyaz bir kadına tecavüz etmekten suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea, asılarak idam edilmişti.