

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları takip edildi. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını bildirdi. Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade eden Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada “150’nin üzerinde ülkeye ödeme bildirimi göndereceğiz ve bu bildirimde gümrük vergisi oranının ne olacağı yazacak” dedi.

Öte yandan dün ABD tarafında üretici fiyat endeksi rakamları takip edildi. ABD'de üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ONS ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları sert yükselişler yaşayarak, 3 bin 377 dolar seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra 3 bin 319 dolara gerileyen altın fiyatları yatay bir bant aralığına yerleşti. Yeni günse sabah seansında 08.09'da 3 bin 341 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN YÖN ARAYIŞINDA

Dolar/TL kurundaki karışık seyir ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle gram altında sert düşüşler görülüyor. Dünü 4 bin 369 liraya kadar yükseldikten sonra 4 bin 289 liraya geriledi ve günü 4 bin 324 liradan tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında 08.09'da 4 bin 316 lirada bulunuyor.

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