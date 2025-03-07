Donald Trump, Elon Musk’ın federal harcamaları azaltma planına sınırlamalar getirdi. Perşembe günü Beyaz Saray’da kabine üyeleri ve Musk ile yapılan toplantıda, Trump bazı görevden almaların fazla geniş kapsamlı olabileceğini belirtti.

Toplantıdan kısa bir süre sonra Truth Social hesabında açıklama yapan Trump, “Bakanlar, kendi departmanlarında çalışanları daha iyi tanıyıp anladıkça, kimlerin kalıp kimlerin gideceğini daha dikkatli bir şekilde belirleyebilirler. Baltadan ziyade neşter kullanıyoruz” dedi.

KENDİ PARTİSİ SESSİZ KALAMADI

Trump’ın açıklamaları, federal çalışanlar arasında artan işten çıkarma ve geri almalar yanında kendi partisinden olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin duyduğu rahatsızlık üzerine geldi.

Musk’ın liderliğindeki "Hükümet Verimliliği Departmanı" kapsamında en az 20 bin devlet memuru işten çıkarıldı. İşini kaybedenler arasında savaş gazileri ve kanser araştırmacıları da yer alıyor.

Trump, “Devlet çalışanlarının sayısını gerekli seviyelere düşürmek çok önemli. Ancak en iyi ve en verimli insanları da korumamız gerekiyor” dedi.

Bu konunun düzenli olarak ele alınacağını belirten Trump, “Bu çok gerekli iş tamamlanana kadar her iki haftada bir toplantı yapacağız” diye ekledi.

KİM GEREKİYORSA TUTUN

Beyaz Saray’daki toplantının ardından Trump gazetecilere açıklama yaparak, işten çıkarmaların rastgele ve toplu bir şekilde yapılmasını istemediğini vurguladı.

Trump, “Ben büyük çaplı kesintiler görmek istemiyorum. Birçok iyi insanın işten çıkarıldığını görmek istemiyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı, kabine üyelerine seslenerek, “Önce siz karar verin. Tutmak istediğiniz herkesi tutun. İhtiyacınız olan herkes görevde kalsın” ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri, geçen ay New York Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nicole Malliotakis’in yaptığı bir açıklamayı hatırlattı. Malliotakis, Musk’a yönelik, “Plansız bir yıkıma neden olmamak ve gereksiz kaygılara yol açmamak için kesintiler belirlenirken balyoz yerine neşter kullanılmalı” demişti.