Beyaz Saray 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. 1915 olayları için Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi kullanan Beyaz Saray'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Meds Yeghern'i anıyoruz ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz. 1915'te başlayarak, bir buçuk milyon Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sürgüne gönderildi ve ölümlerine yürüdü. Bu Anma Günü'nde, Amerika'daki ve Dünya genelindeki Büyük Ermeni Topluluğu'na, kaybedilen birçok can için yas tutarak tekrar katılıyoruz.

"BÖLGESEL İSTİKRARI KORUMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Her yıl 24 Nisan'da, Amerikan ve Ermeni halkları arasındaki güçlü ve kalıcı bağları anıyoruz. Ermeni Mültecilere hayati insani destek sağlayan, 1915'te kurulan çığır açıcı bir girişim olan Amerikan Ermeni ve Suriye Yardım Komitesi'yle gurur duyuyoruz ve evlerinden kovulan Ermenilere yardım etmek için katkıda bulunan veya gönüllü olan binlerce Amerikalıya minnettarız.



Bu günde, trajedi karşısında Ermeni halkının gücüne ve dayanıklılığına tanıklık ediyoruz. Çok sayıda Ermeni'nin zengin kültürlerini kıyılarımıza getirmesi ve madalyalı askerler, ünlü eğlence sanatçıları, ünlü mimarlar ve başarılı iş insanları dahil olmak üzere Ülkemize çok şey katması bizim için büyük bir şans. Kaybettiklerimizin anısını onurlandırırken, İdarem dini özgürlüğü korumaya ve savunmasız azınlıkları korumaya kararlı olmaya devam ediyor. Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve kalıcı refah ve güvenliği sağlamaya devam ederken bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz."