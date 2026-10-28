Kanadalı müzisyen Neil Young, kendisine verdiği söze rağmen “Rockin' in the Free World” adlı şarkısını seçim mitinginde kullandığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump ve miting organizasyonlarını yürüten “Trump 47” komitesine dava açtı.

'HER ŞEYİN TAM ZITTI'

Dava dilekçesinde parçanın, Amerikan siyasetindeki boş vaatlerle yoksulların, evsizlerin ve toplum tarafından unutulan kesimlerin yaşadığı zorlukları karşı karşıya getiren güçlü bir marş olduğu belirtildi. Metinde ayrıca şarkının içeriğinin “Donald Trump'ın savunduğu her şeyin tam zıttı” olduğu öne sürüldü.

'TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ'

Young, Trump’ın daha önce söz konusu parçayı seçim kampanyalarında bir daha kullanmayacağına dair kendisine söz verdiğini hatırlatarak, ABD Başkanı’nın bu taahhüdünü yerine getirmediğini ifade etti.

10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP ETTİ

Young, 12 Ekim’de Ohio’da düzenlenen mitingde çalınan şarkısı için 10 milyon dolar tazminat talep etti.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Kanadalı müzisyen, 2020 yılında da şarkısının Trump’ın seçim kampanyasında kullanılmasına karşı dava açmış, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçmişti.