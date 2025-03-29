Trump tarifelere doymak nedir bilmiyor. Washington Post gazetesinin konuya yakın dört kişiye dayandırdığı haberine göre

Trump, 2 Nisan'dan önce danışmanlarına tarife artırımı için baskı yapıyor.



Konuya ilişkin yayınlanan raporda, Wall Street ve Kongre'deki müttefiklerinin daha ölçülü bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki çağrılarına rağmen Trump'ın ABD ekonomisini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı ticaret adımları için baskı yaptığı belirtildi.

Raporda, Trump'ın danışmanlarına ticaret önlemlerini artırmaya devam etmek istediğini söylemeye devam ettiği ve son günlerde, hangi ülkeden gelirse gelsin çoğu ithalata uygulanacak evrensel bir tarife fikrini geri getirdiği belirtiliyor.

Beyaz Saray yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Trump'ın ilk döneminde daha kapsamlı gümrük vergileri uygulamadığı için pişmanlık duyduğunu ve kendisini geri adım atmaya ikna eden danışmanlarını suçladığını belirten Post, evrensel bir gümrük vergisi fikrinin ne kadar ciddiye alındığının henüz belli olmadığını belirtti.

Post'un haberine göre, ABD Başkanı danışmanlarına, gümrük vergilerinin ABD için bir kazanç olduğunu, imalat sektöründeki istihdamı geri getireceğini ve hükümete trilyonlarca dolar gelir sağlayacağını söyledi.

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD gümrük vergilerinden kaçınmak isteyen ülkelerle anlaşmalar yapmaya açık olduğunu ancak bu anlaşmaların, yönetiminin 2 Nisan'da karşılıklı vergileri duyurmasının ardından müzakere edilmesi gerekeceğini söyledi.