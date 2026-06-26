NATO zirvesi öncesinde Trump'tan önemli karar geldi. Yabancı basında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde KAAN'ın jet motoruna onay verdi.

Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dün basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Türkiye F-35 savaş uçakları istiyor. Büyük bir hediye paketiyle Türkiye'ye mi gidiyorsunuz?" sorusuna "Evet. Öyle düşünüyorum. O NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım." yanıtını vermişti.

SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Trump geçtiğimiz sene Kongrenin itirazına rağmen Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını da yapmıştı.