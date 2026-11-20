Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin yapay zeka teknolojilerinde Çin'in önünde olduğunu savunan Trump, veri merkezlerinin de bu rekabette kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

'YATIRIMLARI KORUMAKTA KARARLIYIZ'

"Veri merkezleri için çok güçlü şekilde mücadele edeceğiz çünkü Çin'in bu alanda öne geçmesine izin vermeyeceğiz" diyen Trump, ABD'nin bu alandaki yatırımlarını korumakta kararlı olduklarını dile getirdi.

YURT DIŞINA YATIRIM YAPANA AĞIR VERGİ TEHDİDİ

Amerikan şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını başka ülkelere taşımasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, şirketlerin yine de bu tercihte bulunabileceğini ancak ciddi bir mali yaptırımla karşılaşacaklarını söyledi.

Trump konuya ilişkin, "Eğer bunu yaparlarsa, yapabilirler ama onlara çok büyük bir vergi uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİP SEKTÖRÜNÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

Geçmişte çip üretiminde şirketlerin faaliyetlerini yurt dışına taşımasına izin verilmesinin ABD açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunan Trump, aynı tablonun veri merkezi yatırımlarında yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Veri merkezlerinin ABD'de kurulmasının hem ülke ekonomisi hem de yerel topluluklar açısından önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Trump, şirketlerin ülkenin farklı eyaletlerinde yatırım yapabileceğini ifade etti.

VERİ MERKEZLERİNİN ELEKTRİK MALİYETLERİNİ DÜŞÜREBİLECEĞİNİ SAVUNDU

Trump, veri merkezlerinin kuruldukları bölgelerde ekonomik hareketlilik yaratabileceğini öne sürdü. Bu tesislerin kendi elektriklerini üretmesinin çevredeki elektrik maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayabileceğini belirten Trump, şirketlerle enerji ve vergi başlıklarında anlaşmalar yapılabileceğini de dile getirdi.

Yerel halkın ve toplulukların bu yatırımlardan ekonomik kazanç elde etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Veri merkezlerinden yararlanmalısınız. Size ödeme yapmasını, topluluğunuza ödeme yapmasını sağlayın, bundan faydalanın ama onları kapatmayın" dedi.