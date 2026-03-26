Donald Trump, İran’a yönelik olası askeri adımlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’ın enerji santrallerini hedef alma kararını geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD Başkanı, İran’la yürütülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirterek, süreci desteklemek amacıyla planlanan operasyonu ertelediğini ifade etti. Trump, yeni takvime göre söz konusu kararın 6 Nisan 2026 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı üzerinden gemi geçişlerine izin verilmemesi halinde İran’ın enerji altyapısının hedef alınabileceğini dile getiren Trump, Tahran yönetimine süre tanımıştı. İlk etapta 48 saat olarak açıklanan bu süre, daha sonra müzakerelerdeki ilerleme gerekçesiyle uzatılmıştı.

Son açıklamasıyla birlikte Trump, diplomatik sürece alan tanımayı tercih ettiklerini vurgularken, gelişmelerin seyrine göre yeni adımların değerlendirileceği mesajını verdi.

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İran Hükümeti'nin talebi üzerine, bu açıklamayı, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saatiyle 20.00'ye kadar durdurduğumu bildirmek için kullanıyorum. Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen, görüşmeler çok iyi gidiyor."