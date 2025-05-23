Kolbe, "ECB Warns of Dollar Shortage" başlıklı köşe yazısında, Washington’un Ukrayna çatışmasından adım adım çekilirken, Avrupa’nın hâlâ cephede kalmakta ısrar ettiğini belirtiyor. Ancak daha dikkat çekici olan, ECB’nin ilk kez açıkça “dolar kıtlığı” uyarısında bulunması.

DOLAR KITLIĞI: YENİ BİR BASKI ARACI MI?

Haziran 2023’te LIBOR sisteminin sona ermesiyle birlikte ABD, küresel dolar kredilerinin fiyatlandırmasında tam kontrolü ele aldı. Kolbe’ye göre, yerine getirilen SOFR sistemi, Avrupalı bankaları daha pahalı dolar borçlanma koşullarıyla baş başa bırakıyor. Bu da, uzun yıllardır ucuz dolar kredilerine bağımlı olan Avrupa için ciddi bir kırılma anlamına geliyor.

Kolbe’ye göre ECB’nin son uyarısı, Avrupa’nın Amerikan Merkez Bankası’na (Fed) bağımlı hale geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Zira iddialara göre, ABD yönetimi Euro Bölgesi ile olan dolar swap hatlarını sessizce dondurdu. Bu durumda Avrupa bankaları acil dolar ihtiyaçlarını karşılamak için Fed’in “Discount Window”una başvurmak zorunda kalabilir.

"TRUMP DOLARI SİLAH HALİNE GETİRDİ"

Kolbe, Trump yönetiminin doları bir jeopolitik silah gibi kullanmaya başladığını savunuyor. Yazıya göre, Avrupa'nın dolar kıtlığına düşmesi; tedarik zincirlerini, dış ticareti ve hatta temel mal akışlarını riske atabilir. Zira Euro Bölgesi'ndeki kredilerin yaklaşık yüzde 20’si dolar cinsinden. Avrupa’nın ABD’den aldığı finansal nefes kesilirse, transatlantik ticaret durma noktasına gelebilir.

AVRUPA ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE

Thomas Kolbe’ye göre, dolar krizi aynı zamanda Avrupa’daki korumacı sistemin kırılganlığını da gözler önüne seriyor. AB’nin ‘Yeşil Mutabakat’ gibi kavramlar altında gizlediği devlet destekli korumacılığın, ABD’nin para politikası hamleleri karşısında savunmasız kaldığını belirtiyor. “Euro korumacılığı sona yaklaşıyor” diyen Kolbe, bu sürecin uzun vadede Avrupalı tüketiciye yarayabileceğini de ekliyor.