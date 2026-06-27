ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, birçok Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" getirmeyi tartıştığını ve bazılarının bunu uygulamaya çok yakın olduğunu belirtti. Trump, bu vergilere misilleme olarak söz konusu ülkelerden ithal edilecek tüm ürünlere derhal %100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve bu kararın mevcut tüm ikili ticaret anlaşmalarını tamamen hükümsüz kılacağını vurguladı.

Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu açıklama, böyle bir vergi koyan herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği tüm mallarda derhal %100 GÜMRÜK VERGİSİ ile karşılaşacağını beyan eder."

Bu tehdit, özellikle yeni vergileri yakın zamanda uygulamaya koymayı planlayan ülkeleri hedef alırken; 2020 yılından bu yana bu tür bir vergiyi yürürlükte tutan İngiltere için durumun ne anlama geleceği henüz netlik kazanmadı.

İNGİLTERE'DEKİ DİJİTAL HİZMET VERGİSİ DEVLERİ VURUYOR

İngiltere'nin uyguladığı %2 oranındaki Dijital Hizmet Vergisi (DST); küresel dijital gelirleri 500 milyon sterlini, İngiltere içi gelirleri ise 25 milyon sterlini aşan büyük arama motorlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrimiçi pazar yerlerini kapsıyor.

Hazine verilerine göre Apple, Google, Meta ve Amazon gibi ABD'li teknoloji devlerini doğrudan etkileyen bu vergi, 2023–24 döneminde 678 milyon sterlin gelir sağlarken, 2024–25 döneminde bu rakamı 800 milyon sterlinin üzerine çıkardı.

Trump, nisan ayında yaptığı bir başka açıklamada da ABD'li şirketleri haksız yere hedef aldığı gerekçesiyle İngiltere'nin "büyük bir gümrük vergisiyle" karşı karşıya kalacağını söylemişti. Trump o dönemde, "Kolay para kazanacaklarını sanıyorlar, hepsi ülkemizi suistimal ediyor" diyerek tepki göstermişti. Konuya ilişkin görüşlerine başvurulan İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı ise henüz bir yorumda bulunmadı.

AB İLE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik bu misilleme tehdidi, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Anlaşmanın imzalandığı dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Michael Damianos, "Anlaşmaya saygı duyulmadığında veya çıkarlarımız tehlikeye girdiğinde AB, hızlı ve ölçülü bir şekilde yanıt verebilir" diyerek birliğin duruşunu netleştirmişti.

Kâr amacı gütmeyen Tax Foundation verilerine göre; Fransa, İtalya ve İspanya da ülkelerinde faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerine %3 oranında dijital hizmet vergisi uyguluyor. Birçok diğer AB üyesi ülke de benzer bir vergiyi ya yürürlüğe koydu ya da yasa tasarısı olarak sundu. Öte yandan e-ticaret devi Amazon, bu yılın başlarında söz konusu vergileri gerekçe göstererek platformundaki satıcılardan aldığı ücretleri artırmıştı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ HAMLELERİ

2025 yılında yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, o günden bu yana birçok ülkeye büyük gümrük vergileri getirme girişimlerinde bulunuyor. ABD Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz şubat ayında Trump'ın küresel çapta %10 gümrük vergisi uygulama yönündeki daha önceki bir kararını iptal etmişti.

Buna karşın ABD yönetimi, yakın zamanda zorla çalıştırma (köle işçilik) ile mücadelede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle, ithalatının neredeyse tamamını oluşturan onlarca ülkeye %10 ile %12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri getirdiğini duyurdu.