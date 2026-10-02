ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve süreçte yaşanan gecikmeyle ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, bu konuda herhangi bir engel olmadığını söyledi.

ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum. Her zaman Erdoğan'ı mutlu edecek şeyi yaparım" ifadelerini kullandı.

CAATSA KALDIRILACAK MI?

CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından uygulanmıştı.

Trump'ın Temmuz 2026'da Ankara'da yaptığı açıklamalarda da CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına ilişkin ifadeleri gündeme gelmişti.