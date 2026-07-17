Canlı yayından halka seslenen ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile ilişkileri germe pahasına Pekin yönetimine yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Perşembe gecesi Beyaz Saray'dan akşam saati canlı yayında ulusa seslenen Trump, Çin hükümetinin 220 milyon seçmene ait isim, adres ve diğer hassas bilgileri çaldığını iddia etti.

Trump, bu durumu "tarihin en büyük seçim hilesi olayı" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı bu konuyla ilgili CIA ve FBI belgeleri de paylaştı.

Başkan, sorumluların 'işlerinden kovulmasını ve uygunsa ceza davası açılmasını talep etti. Bu açıklama, ABD Başkanı'nın oy oranlarının yüzde 35'e gerilediği ara seçim öncesi geldi.

Şİ'NİN ZİYARETİ ÖNCESİ İPLER GERİLDİ

Trump’ın bu iddiaları, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in eylül ayında ABD’ye yapması planlanan ziyaretin birkaç ay öncesinde geldi.

Bu ziyaret, Washington yönetiminin ilişkileri istikrara kavuşturma ve geçen yıl varılan ticaret ateşkesini sürdürme yönündeki geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Trump ayrıca, kendi istihbarat kurumlarını da eski Başkan Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde Çin'in müdahale girişimlerine dair bilgileri gizlemekle suçladı.

ÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang yaptığı açıklamada, Çin'in her zaman diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını belirtti.

Chang, "ABD seçimleri ABD’nin iç meselesidir. Seçim sonucu Amerikan halkının oylarıyla belirlenir. Çin, ABD başkanlık seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmemiştir ve etmeyecektir" dedi.

Pekin merkezli Çin ve Küreselleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunun kurucusu Henry Wang Huiyao ise Bloomberg Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Pekin yanlısı net bir adayın olmaması nedeniyle Çin'in 2020 seçimlerine müdahale etmek için bir gerekçesi bulunmadığını vurguladı.

Wang, iki ülke ilişkilerinin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek karşılıklı suçlamalardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

KONGRE İKNA OLMADI

ABD'nin yapacağı büyük açıklamalar ve alınacak önemli kararlardan önce toplanan "Sekizli Çete", Trump'ın iddialarından önce bir araya geldi. Ancak Kongre üyeleri bu suçlamalara ikna olmadı.

Kongre'nin her iki kanadından en üst düzey Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerinin yer aldığı Sekizli Çete üyesi Demokrat Senatör Mark Warner, Trump'ın iddialarını "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Warner, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarının Çin'in 2020 seçimlerinde tek bir oyu bile değiştirmeye çalışmadığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

ABD istihbarat topluluğunun 2021 yılında yayımladığı raporda da yabancı bir aktörün 2020 seçim sürecine, oy sayımına veya sonuçların raporlanmasına müdahale ettiğine dair hiçbir bulguya rastlanmadığı kaydedilmişti.

Raporda, ABD'de seçimlerin yerel yönetimler tarafından merkeziyetsiz bir yapıda yürütülmesinin, olası bir manipülasyonu siber güvenlik takipleri ve seçim sonrası denetimler sayesinde neredeyse imkansız kıldığı vurgulandı.