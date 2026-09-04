Trump, 37 yaşındaki Talarico’nun et yemediğini öne sürerek siyasi geleceğinin Teksas’ta tehlikeye gireceğini savundu. Trump’ın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı; Talarico’nun et yedikten sonra kustuğunu da iddia etti.

Trump, Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenen ve seçimlerde risk altında bulunan Cumhuriyetçi milletvekillerinin katıldığı akşam yemeğinde konuştu.

Teksas Senatosu için Demokrat aday James Talarico’yu hedef alan Trump, eyalette et tüketmemenin siyasi açıdan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Trump, “Çünkü Teksas’ta et yemezseniz başınız büyük dertte demektir. Et yiyememek iyi bir şey değil” ifadelerini kullandı.

“6 ay önce maske takıyordu”

Trump, Talarico’nun geçmişte maske taktığını da gündeme getirerek Demokrat adaya yönelik eleştirilerini sürdürdü. Talarico’ya küçümseyici bir ifadeyle “Tala-creep-o” diye hitap eden Trump, daha sonra dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Trump, “Şimdi et sevdiğini söylüyor. Biliyor musunuz ne yapıyor? Et yiyor, dışarı çıkıyor ve her yere kusuyor” dedi.

Talarico, vegan olduğu ve et tüketiminin insanlık açısından “varoluşsal” bir tehdit oluşturduğunu söylediği yönündeki iddialar nedeniyle daha önce Cumhuriyetçilerin eleştirilerinin hedefi olmuştu. Talarico’nun ekibi ise bu iddiaları reddetti. Hatta adayın barbekü yerken çekilmiş fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna rağmen söz konusu iddiaları gündeme getirmeye devam eden Trump, Talarico’nun Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi aday Ken Paxton karşısında yarışacağını hatırlattı.

Trump’tan Paxton’a da eleştiri

Trump’ın konuşmasında yalnızca Talarico değil, desteklediği Cumhuriyetçi aday Ken Paxton da gündeme geldi. Trump, ön seçimlerde mevcut Senatör John Cornyn’e karşı Paxton’ı desteklemesine rağmen, Cumhuriyetçi adayın giyim tarzı ve televizyon röportajlarındaki performansı hakkında eleştirilerde bulundu.

Trump, Paxton için “Giyim tarzını beğenmeyebilirsiniz. Görünüşünü beğenmeyebilirsiniz. Televizyon röportajlarına da bayılmayabilirsiniz” dedi.

Ancak Trump, Paxton’ın geçmişteki görevine de dikkat çekerek, “Belki de ülkenin en iyi başsavcısıydı. Tüm ülkenin en iyilerinden biriydi” ifadelerini kullandı.

Talarico bağışlarda Paxton’ın önünde

Teksas’taki yarışta Demokrat aday Talarico’nun kampanya bağışları da dikkat çekiyor. Haziran ayı sonu itibarıyla Talarico’nun kampanyası 68,6 milyon doların üzerinde bağış toplarken, Paxton’ın topladığı miktar yaklaşık 9,25 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Paxton’ın kampanya stratejisi ise Cumhuriyetçi kanattan eleştiri almaya başladı. Mevcut Senatör John Cornyn, Paxton’ın yeterince çalışmadığını ve para toplama konusunda başarısız olduğunu savunarak onun adına kampanya yürütme konusunda isteksiz olduğunu dile getirdi.

Fox News sunucusu Martha MacCallum da Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile yaptığı görüşmede Talarico’nun kampanyasının finansal gücüne dikkat çekti. MacCallum, Talarico’nun yaklaşık 21 milyon dolarlık kaynağa sahip olduğunu, Paxton’ın ise bunun çok gerisinde kaldığını belirtti.

Teksas Senatosu yarışı, Trump’ın desteğini alan Paxton ile Demokratların yükselen isimlerinden Talarico arasındaki rekabet nedeniyle Kasım ayındaki seçimlerin dikkat çeken mücadelelerinden biri olmaya hazırlanıyor.