ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"- Böyle giderlerse Avrupa yakında tamamen yok olacak
- İran için bir karar vereceğim"
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"- Böyle giderlerse Avrupa yakında tamamen yok olacak
- İran için bir karar vereceğim"
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