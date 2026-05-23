ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen diplomatik temaslara ilişkin açıklama yaptı. Trump CBS News’e yaptığı değerlendirmede, tarafların anlaşmaya varmaya “çok yakın” olduğunu belirtti. Sürece dair ayrıntı paylaşmaktan kaçınan Trump, görüşmelerin “her geçen gün daha iyiye gittiğini” dile getirdi. HÜRMÜZ BOĞAZI VE VARLIKLARIN DONDURULMASI Öte yandan CBS News’in, görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, üzerinde çalışılan son anlaşma taslağının; ateşkes süresinin uzatılmasını, Hürmüz Boğazı’nın yeniden ulaşıma açılmasını, yurt dışındaki bazı İran varlıklarına yönelik dondurma kararlarının kaldırılmasını ve diplomatik müzakerelerin devam etmesini kapsadığı öne sürüldü.

