ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen tüm jenerik (muadil) ilaçlar için 1 Ağustos'tan itibaren iki yıl boyunca %0 gümrük vergisi uygulanmaya devam edileceğini bildirdi. Trump, bu iki yıllık sürenin dolmasının ardından vergi oranının bir yıl boyunca %100'e, takip eden dönemde ise %200'e yükseltileceğini belirtti.

ÜRETİMİ ABD'YE GERİ TAŞIMAK İÇİN ATILAN BİR ADIM

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşımda bulunan Trump, alınan kararın gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

"Bu karar, jenerik ilaç üretimini yeniden Amerika'ya taşımak amacıyla; kendilerine verilen süre içerisinde ABD'de fabrika ve ekipman yatırımı yapmamayı tercih eden şirketlere bir yaptırım olarak uygulanmaktadır."

Trump, yürürlüğe koyduğu "En Çok Kayrılan Ülke" ilaç fiyatlandırma politikası kanalıyla ilaç üreticileri üzerinde baskı kurarak, ABD'deki ilaç fiyatlarını diğer yüksek gelirli ülkelerdeki seviyelere çekmeyi hedefliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) verilerine göre, ülkede satılan ilaçların yüzde 90’ından fazlasını jenerik ilaçlar oluşturuyor.

MARKALI VE PATENTLİ İLAÇLAR

Trump, patentli, markalı veya yenilikçi ilaçlara yönelik uygulanan mevcut politikanın ise değişmeden aynı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Dünyanın en büyük ilaç üreticileri, geçtiğimiz yıl ABD hükümeti ile milyarlarca dolar tutarındaki ilacı gümrük vergilerinden muaf tutan anlaşmalara imza atmıştı. Trump, geçtiğimiz nisan ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle; üreticilerin hükümetle ilaç fiyatlandırma anlaşmalarına varmaması veya üretimlerini ABD içinde gerçekleştirmeyi taahhüt etmemesi durumunda, ülkeye ithal edilen markalı ilaçlara %100 oranında gümrük vergisi getirilmesini kararlaştırmıştı.