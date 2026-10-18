ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında Kentucky eyaletinin Highlands Heights kentinde destekçilerine hitap etti. Konuşmasında ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara değinen Trump, operasyonların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘NÜKLEER KAPASİTELERİNİ ORTADAN KALDIRDIK’

İran'a yönelik saldırıları "Güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık" sözleriyle anlatan Trump, Tahran yönetiminin nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineledi.

İran'ın silah kapasitesini ortadan kaldırdıklarını ve yeniden oluşturulmasını engellediklerini savunan Trump, "Bunu yapıyoruz. (Silahlar) geri gelmeyecek. (Bu) çok çabuk bitecek" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin İran'daki askeri varlığına ilişkin ise "Orada biraz daha uzun kalabiliriz" dedi.

BENZİN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ İDDİASI

ABD'de yükselen akaryakıt fiyatlarına da değinen Trump, İran'a yönelik sürecin sona ermesinin ardından fiyatların gerileyeceğini ileri sürdü. Trump, "Bu arada, bu (İran) süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek" diye konuştu.

BİDEN'I UKRAYNA'YA VERİLEN ASKERİ DESTEK ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Trump, konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da yer verdi. İlk başkanlık döneminde ABD ordusunu yeniden güçlendirdiğini savunan Trump, ABD eski Başkanı Joe Biden'ın bu kapasitenin önemli bir bölümünü Ukrayna'ya aktardığını iddia etti.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı desteği eleştiren Trump, "Çok fazla verdi. Onlar ödeyeceklerdi. Tek yapması gereken Avrupa Birliği'nden para istemekti. Onlar ödeyeceklerdi, ben de gelip bunu yaptım" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA VE GRÖNLAND MESAJI

Trump, ABD'nin Venezuela ile ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Venezuela'dan elde edilen gelire işaret eden Trump, "Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında Grönland, Venezuela, İran'ın nükleer programı ve istihdam konularını birlikte ele alan Trump, kendi yönetiminin başarılarını öne çıkardı. Trump, "Grönland'ı, Venezuela'yı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını, iş imkanlarını, her şeyi ekleyin, iki yıldan çok daha kısa bir sürede, ülkemizin tarihinde hiçbir yerde böyle bir iki yıl yaşanmadı" ifadelerini kullandı.