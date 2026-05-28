ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a 7 Haziran’daki parlamento seçimleri öncesinde destek verdiğini açıkladı. Trump, ABD ile Ermenistan’ın Güney Kafkasya ve Orta Asya’yı kapsayan yeni bir iş birliği sürecine hazırlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yayınladığı paylaşımda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı överek, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerinden ve çok sayıda anlaşma imzalamalarından sonra "ABD ve Ermenistan'ın iş birliğinde Amerikan enerji şirketlerinin, Orta Asya'dan ABD'ye kadar erişim sağlamasına yardımcı olacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın temelini birlikte atacaklarını" duyurdu. Trump, Ermenistan'da 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinde, Paşinyan'a "tam ve kesin" desteği olduğunu belirtti. Trump'ın paylaşımı şöyle:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, büyük bir dost ve lider olarak ülkesini güçlü, zengin ve son derece güvenli hale getiriyor! Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu tam anlamıyla paylaşıyor. Dışişleri Bakanımız Marco Rubio, kısa süre önce Ermenistan'a gitti ve orada her iki ülke için de önemli birkaç anlaşma imzaladı. Yakında, Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan, Güney Kafkasya'yı dönüştürecek ve harika Amerikan enerji şirketlerimizin Orta Asya'dan ABD'ye kadar erişim sağlamasına yardımcı olacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın temelini birlikte atacaklar. Bu nedenlerle, Nikol'a 7 Haziran 2026'daki yeniden seçim için tam ve kesin desteğimi veriyorum. Nikol'un yardımıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere taşıyacağız. Ermenistan'ı yeniden büyük yapalım! MAGA!"

PAŞİNYAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'un bu desteği üzerine Ermenistan Başbakanı Paşinyan da sosyal medya hesabından yaptığı payaşımda, Trump'a teşekkür ederek, "Teşekkürler, Başkan Donald Trump, yüksek takdir ve dostane sözleriniz için" dedi.