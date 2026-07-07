Erdoğan ve Trump Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı. Trump'ın yanıtları ise Türkiye için son derece önemli oldu.

S-400'lerden hiç endişe etmediklerini belirten Trump, F-35'leri satacaklarını ima ederken, CAATSA yaptırımlarını kaldırmanın vakti geldiğini vurguladı.

Türkiye'ye uçak sattıklarını belirten Trump, bu uçakları güncellemenin ABD'nin görevi olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin "neden ilişkiniz bu kadar iyi?" sorusuna cevap veren Trump "Bazı güçlü insanlarla çok iyi anlaşıyorum ancak bazı güçsüz insanlarda hiç anlaşamıyorum. Rahip Branson olayını yaşadık. Onu bir kere aradım ve Rahip Branson'u hemen serbest bıraktı. Bu benim için önemliydi. Aramızda bir kimya var" dedi.

Trump, bir gazetecinin NATO hakkındaki bir sorusu üzerine "NATO beni hayal kırıklığına uğrattı. Erdoğan olmasaydı zirveye katılmazdım" açıklamasını yaptı. Trump "NATO'ya trilyonlar yatırdık ama bize İran'da yardımcı olmadılar" diye ekledi.

ABD Başkanı, Türkiye'nin F-35 alması hakkındaki son karara bugün varacaklarını da ekledi.

'CAATSA YAPTIRIMLARINI KALDIRACAĞIZ'

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan, ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ve savunma ticaretini kısıtlayan CAATSA yaptırımları hakkında bir soruya yanıt verdi.

ABD Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu soruyu yanıtlayarak zaman harcamasını istemiyorum. Türkiye'ye yapılan CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Artık bu yaptırımları kaldırmanın zamanı geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" diye konuştu.

'S-400'DEN ENDİŞE ETMİYORUM'

Bir gazetecinin 'Trump'ın sürpriz olarak F-35 için yeşil ışık yakması sözü hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusuna ise Erdoğan "5 adet F-35'in sözünü aldık. Trump sözünün arkasındadır. Bu eski bir konu, bugün iyi bir karar alınacağını umuyorum" dedi.

Bir gazetecinin "S-400 füzeleri hakkında endişeleriniz var mı?" sorusuna ise Trump "hiçbir endişem yok" diye yanıt verdi.

'UÇAK MOTORU BİZİM SORUMLULUĞUMUZ'

F-110 motorlarının tedariki hakkında bir soruya yanıt veren Erdoğan "biz bu konuyu dostum Trump'la görüştük. Bu müjdeyi umarım liderler zirvesinde duyuracağız" dedi.

Trump, Erdoğan'ın cevabına ekleme yaparak "Türkiye bizden uçak aldı. Eğer bir uçak alındıysa bu motorlara bakmak ve hatta güncellemek bizim sorumluluğumuzdur" diye ekledi.

ABD Başkanı, İran konusunda Erdoğan'ın İran konusunda çok yardımcı olduğunu vurguladı. Trump, "Türkiye savaşa katılabilirdi. Ancak katılmadı. İsrail'le sorun yaşadılar, evet ancak karşı tarafta da savaşa girebilirlerdi. Türkiye, bir çok geleneksel müttefike göre çok daha yardımcı oldu" diye vurguladı.

'AHMED EL ŞARA'YI BERABER SEÇTİK'

Trump, Suriye'nin lideri Ahmed El Şara'ya da değindi. ABD Başkanı "Suriye’nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Ve o muhteşem bir iş çıkardı. Bir buçuk yıl içinde tüm ülkeyi bir araya getirdi" dedi.

Trump, Şara hakkında dikkat çeken bir yorum yaparak "Onunla çok iyi bir ilişkim var. Birisi, “Onu o koltuğa oturtmak için epey zorlu bir süreçti” dedi. Onu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ben onayladım. Onu gerçekten isteyen ikimizdik" dedi.

ErdoğanI kast eden Trump "Ve harika bir iş çıkardı. Harika bir iş çıkardı. Ülkeyi bir araya getirdi. Kolay bir iş değildi" diye ekledi.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME BAŞLADI

Gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşmesi başladı. Trump, görüşmede İran konusunda konuşacaklarını vurguladı.

İkilinin F-35 uçakları ve F-110 motorları hakkında konuşacakları vurgulandı. Nitekim Trump'ın basın toplantısında verdiği cevaplar, alınan kararlar hakkında şimdiden bir ipucu verdi.