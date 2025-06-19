ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz oranlarının '2,5 puan daha düşük' olması gerektiğini söyledi.

Trump, paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunurken "'Çok geç' Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı" dedi.

Avrupa'da 10 kez faiz indirimi olduğunu, ABD'de ise hiç olmadığını yineleyen Trump, "Faiz oranı 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede enflasyonun düşük olduğunu belirterek, 'çok geç' lakabını kullandığı Powell'ı 'Amerika'nın utancı' olarak nitelendirdi.