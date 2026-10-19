ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin ile ilişkiler ve Fransa’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’ya verilen Amerikan desteğini eleştiren Trump, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşın sona erdirilmesini istemediğini öne sürdü. Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin’de üçlü görüşmeye sıcak baktığını belirtti.

ZELENSKİY'İ HEDEF ALDI

Ukrayna’ya sağlanan Amerikan desteğine değinen Trump, Washington yönetiminin Kiev’e önemli miktarda yardım yaptığını ancak karşılığında bir kazanım elde etmediğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşı sona erdirmeye yönelik çabalara yeterince katkı sunmadığını iddia eden Trump, “Bence bunu durdurmak istemiyor” dedi.

Müzakere sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, “Artık Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi” diyerek Kiev yönetiminin görüşmeleri yürütme biçimine yönelik eleştirisini dile getirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Çin’de üçlü bir görüşme gerçekleştirme ihtimaline de değindi.

ABD Başkanı, iki liderle aynı masaya oturma fikrine olumlu yaklaştığını belirtti. Olası görüşmenin hangi konuları kapsayacağına ve ne zaman gerçekleştirilebileceğine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.

MACRON'UN SINIR POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Fransa’daki gelişmeleri de değerlendiren Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sınır politikalarını hedef aldı.

Fransa’daki durumun üzücü olduğunu savunan Trump, Macron’a sınırlarını kapatması gerektiğini söylediğini belirterek, “Sınırlarını kapatmalısın, ülkeni mahvedeceksin” ifadelerini kullandı. Trump, Fransa’nın mevcut durumunu da bu eleştirileriyle ilişkilendirdi.