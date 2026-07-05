ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini söyleyen Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." diyerek İran'ın anlaşma yapmak istediğini de ileri sürdü. Trump ayrıca cenazede ağlayanların samimi olmadığına inandığını da dile getirdi.

"HEPSİ ORADAYDI, TEK ATIŞLA ETKİSİZ HALE GETİREBİLİRDİK"

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonla konuşan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cenazede İran'ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerinin bir arada bulunduğunu söyleyen Trump, "Ben Hamaney'in cenazesini takip ediyorum. Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İÇİN YALVARIYOR" İDDİASI

İran ile yürütülen diplomatik sürece vurgu yapan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma sağlamak istediğini dile getirdi. İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" ileri süren Trump, Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle tarafların karşılıklı olarak görüşmelere ve askeri hareketliliğe yaklaşık bir hafta ara verdiğini söyledi.

"CENAZEDEKİ GÖZYAŞLARI BANA SAMİMİ GELMEDİ"

Trump, Hamaney'in cenaze töreninde ağlayan kalabalığa yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cenazedeki görüntüleri izlediğini söyleyen Trump, "İranlıların ağladığını görünce şaşırdım. Çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum. Bu nedenle o gözyaşlarının samimi olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

GALİBAF HÜNGÜR GÜNGÜR AĞLADI

İran'ın başkenti Tahran'da, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreninde İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamaney’in cenazesi önünde gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Diğer yandan Tahran'da cenazenin halka açık bölümünde de ağlayan İranlılar kameralere yansıdı.

İmam Humeyni Musalla Camisi'ne şu ana kadar on binlerce kişi geldi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak'ta gerçekleştirilecek altı günlük törenlere toplam 20 ila 30 milyon kişinin katılım sağlaması bekleniyor.