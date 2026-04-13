Katolik mezhebinin lideri Papa XIV. Leo'yu 'suçlaları cezasız bırakan zayıf bir liberal' olarak tasvir eden ABD Başkanı Donald Trump daha sonra da yapay zeka ile kendini Hz. İsa olarak tasvir ettirdi.

Trump Türkiye saatiyle sabaha karşı Papa'yı kendisini desteklememekle eleştirdi ve kendisi Başkan olmasaydı 'asla Papa olamayacağını' öne sürdü.

ABD Başkanı "Papa Leo, suçla mücadele konusunda ZAYIF ve dış politika konusunda berbat" dedi.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum diyen Trump, "ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum" diye ekledi.

ABD Başkanı'nın açıklamaları ardından gelen bu yapay zeka ile yapılmış tasvir zaten açıklamalardan rahatsızlık duyan Hristiyanları öfkeden çıldırttı.

Resimde, kilise fresklerinde Hz. İsa'nın giydiği kıyafetlerle tasvir edilen bir Trump'ın yaşlı bir adamı "ilahi bir güçle" iyileştirdiği tasvir edildi. Bu, Hz. İsa'nın mucizelerinden birini taklit etti.

Bu yapay zekalı tasvir ve Protestan olan Trump'ın Katolik dünyasının liderine olan eleştirileri öfkeyi arttırdı.

TRUMP'IN PAPA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı'nın Papa XIV. Leo hakkındaki açıklamaları aşağıdaki gibidir:

"Papa Leo, suçla mücadele konusunda ZAYIF ve dış politika konusunda berbat. Trump yönetiminin yarattığı “korku”dan bahsediyor, ama Katolik Kilisesi’nin ve diğer tüm Hıristiyan kuruluşların, COVID döneminde, dışarı çıktıklarında ve aralarında üç, hatta altı metre mesafe olsa bile, ayin düzenledikleri için rahipleri, papazları ve diğer herkesi tutukladıkları sırada hissettikleri KORKU’dan hiç söz etmiyor."

"Papa'nın kardeşi Louis'i çok daha seviyorum, çünkü Louis tam bir MAGA'cı. O durumu anlıyor, ama Leo anlamıyor! İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü, katiller, uyuşturucu satıcıları ve cinayet suçluları da dahil olmak üzere hapishanelerini boşaltarak ülkemize gönderen bir ülke olan Venezuela'ya saldırmasını korkunç bulan bir Papa istemiyorum."

"ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum çünkü ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim görevi tam olarak yerine getiriyorum; suç oranlarını rekor düzeyde düşürüyorum ve tarihin en büyük borsasını yaratıyorum. Leo minnettar olmalı çünkü, herkesin bildiği gibi, o şok edici bir sürprizdi. Papa olmak için hiçbir listede yoktu ve sadece Amerikalı olduğu için Kilise tarafından oraya konuldu; onlar bunun Başkan Donald J. Trump ile başa çıkmanın en iyi yolu olacağını düşündüler."

"Ben Beyaz Saray'da olmasaydım, Leo da Vatikan'da olmazdı. Ne yazık ki, Leo'nun suç konusunda zayıflığı, nükleer silahlar konusunda zayıflığı bana hiç uymuyor; aynı şekilde, kiliseye gidenlerin ve din adamlarının tutuklanmasını isteyenlerden biri olan, solun bir “eziği" olan David Axelrod gibi Obama sempatizanlarıyla görüşmesi de bana uymuyor.

"Leo, Papa olarak kendini toparlamalı, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve bir politikacı değil, büyük bir Papa olmaya odaklanmalıdır. Bu durum ona çok zarar veriyor ve daha da önemlisi, Katolik Kilisesi'ne zarar veriyor!"