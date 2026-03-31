ABD ve İsrail’in Tahran’ı bombalamasıyla başlayan İran savaşında 32. güne girildi.

Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, The Wall Street Journal dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Hükümet kaynaklarına göre Donald Trump, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a yönelik askeri harekâtı sonlandırmaya hazır olduğunu danışmanlarına iletti.

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre Trump yönetimi, boğazın yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4-6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Washington’un, bir yandan Tahran üzerinde diplomatik baskıyı artırmayı, diğer yandan İran’ın deniz ve füze kapasitesini etkisiz hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Diplomasi sonuç vermezse, Hürmüz Boğazı’nın açılması için Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesinin isteneceği, askeri seçeneklerin ise şimdilik ikinci planda tutulduğu ifade edildi.