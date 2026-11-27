ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin ülkede devlet otoritesinin güçlendirilmesi, yolsuzluk ve petrol kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve silahların devlet denetimine alınmasına yönelik çalışmalarına destek verdi.

'IRAK'I İNŞA ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ'

Irak'ta petrol kaçakçılığının önlenmesi, yolsuzluğun sona erdirilmesi ve ülkedeki tüm silahların devlet kontrolüne alınması yönündeki çabaların önemine değinen Trump, "Başbakan Zeydi'nin, siyasi kararlarını kendisi alan, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme çabalarını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

HAREKETE GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin talimatıyla ülkedeki tüm gayriresmi sınır kapıları ile geçiş noktalarının kapatılması için harekete geçildiğini açıklamıştı.

KARARLI OLDUĞU VURGULANMIŞTI

Irak Başbakanlık Basın Ofisinin açıklamasında da Zeydi'nin silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ve ülkenin ulusal kaynaklarının korunması konularında kararlı olduğu vurgulanmıştı.