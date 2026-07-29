Başkan Trump, Fox News’e verdiği demeçte, Ürdün’e gece yarısı düzenlenen sürpriz saldırıya yanıt olarak ABD’nin İran’a “çok sert” bir şekilde saldıracağını söyledi:

Trump, demecinde "Onları fena halde pataklayacağız. Onlara sert bir darbe indireceğiz. Fena halde dayak yiyecekler" açıklamasını yaptı.

Trump, ABD kuvvetlerinin gelen füzeleri durdurmak için sadece birkaç dakikaları olduğunu ve operasyonun gerçek zamanlı görüntülerini incelediğini belirterek, tüm füzelerin düşürüldüğünü ekledi.

Bununla birlikte Trump, barış görüşmelerinin de devam edeceğini de ekledi.

NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDEN SONRA KRİTİK YORUM

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi.

Başkan, iki lider arasındaki ilişkinin güçlendiğine işaret etti. Trump, “Harika bir görüşmeydi. Artık anlıyorum” dedi.

Netanyahu'nun, İran'a karşı savaşı sürdürmeyi planladığı ve İran'ın nükleer tesisinin bulunduğu Kazma Dağı'nı hedef alacağı iddiaları dün paylaşılmıştı.

ABD Başkanı, kendisine yakın olan The New York Post'un bu haberi yayınlaması üzerine Netanyahu'ya sert çıkmış ve "dünyaya duyurucağına bana söylemeliydi" demişti.

GECE SALDIRILARINDAN SONRA PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve ABD'nin Irak'ta bulunan İran yanlısı gruplara hava saldırısı ve İran'ın Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısının arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme getirmesiyle sert yükseldi.

Brent petrol dün 80,61 dolara kadar sert düşüş yaşadı. Ancak petrol fiyatları yeni günde Orta Doğu'da yaşanan gerilimin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.

Brent petrol TSİ 08.59 yüzde 6'dan fazla yükselişle 85,61 dolara yükseldi. Akşam saatlerine doğru TSİ 15:41'de 86,67 doları gördü.

İran'ın, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği tekrar başlatmaya yönelik planını reddederek gemi geçişleri üzerinde daha fazla kontrol talep etmesi de fiyatların yükselmesine neden oldu.

İran Devrim Muhafızları bugün sabaha karşı ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'teki üslerini hedef almış ve 13 gün süren çatışmalardan sonra yaşanan sessizliği bozmuştu.

Bu saldırılardan sonra ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, misilleme yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.