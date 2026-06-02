ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran müzakereleriyle ilgili paylaşım yaptı.

"ÖYLE YA DA BÖYLE BİR ANLAŞMA ZAMANI"

Trump, açıklamasında "İran İslam Cumhuriyeti ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair haberler yanlış ve hatalıdır. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir. Nereye varacağını kime bilemez ancak İran'a söylediğim gibi, "Bir şekilde anlaşma yapmanızın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır yapıyorsunuz ve daha fazla devam etmesine izin verilemez!" ifadelerini kullandı.