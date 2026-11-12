Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran karşısında elde ettiği kazanımlara ilişkin iddialarını dile getirdi. Trump, "(İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık" ifadesini kullandı.

TALİMAT VERDİ

Trump'ın açıklamalarında ABD iç siyasetine yönelik mesajlar da öne çıktı. Başkan Yardımcısı JD Vance'e, Demokratların yönetimindeki şehir ve eyaletlerde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluk ve suç olaylarına yoğunlaşması talimatını verdiğini belirtti.

'HER AY MİLYARLARCA DOLAR ÇALINIYOR'

Minnesota, California ve Illinois'i örnek gösteren Trump, bu bölgelerde ciddi yolsuzluk yaşandığını öne sürdü. "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor" diyen ABD Başkanı, suç faaliyetlerinin önlenmesiyle bütçenin dengelenebileceğini savundu. Trump ayrıca Demokrat liderleri hedef alarak "Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu" iddia etti.