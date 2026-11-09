ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerde ilerleme sağlandığı müddetçe İran'a yönelik yeni askeri saldırılar düzenleme olasılığının oldukça düşük olduğunu duyurdu.

Açıklama, her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı ve çevresinde gemilerin vurulduğunu bildirdiği bir süreçte yapıldı.

CNN televizyonuna telefonla mülakat veren Trump, yeni bir askeri müdahale ihtimaline dair, "Bu, çok güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Cevap şu ki, buna gerek duyulması pek olası değil" ifadelerini kullandı.

CNN, Trump'a yöneltilen sorunun ayrıntısını paylaşmazken; Trump, saldırıların yeniden başlaması halinde ABD'nin, "kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü" dahil olmak üzere muhtemel altyapı hedeflerini belirlemiş olduğunu dile getirdi.

Pazar günü öğleden sonra Truth Social platformunda paylaşımda bulunan Trump, Tahran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah ve yaptırımlı malzeme nakliyesini engellemeyi amaçlayan harekata atıfla, "Demir Kapı Görev Gücü tüm gücü ve etkisiyle devrede" mesajını iletti.

Öte yandan Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin uğradığı yenilginin nedenleri arasında İran savaşının da bulunduğunu kabul etti.

Görev süresi iki yıl sonra dolacak olan Trump'ın muhtemel halefleri arasında görülen Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medyada kesin bir dille "Kaybetmemizin sebebi savaş" paylaşımını yaparken, Trump bu değerlendirmeye ilişkin "Pek çok insan Vance'in İran konusundaki yorumlarından hoşlanmadı" dedi.

2028 Cumhuriyetçi Başkan aday adayları arasında gösterilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise savaş ile seçim sonuçları arasındaki bağlantı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Size söyleyebileceğim tek şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu ülke için çok uzun süredir var olan çok gerçek bir tehdidi tespit ettiği ve bunun üzerine gittiğidir" açıklamasında bulundu.

Diplomatik temaslarda yakın bir kırılma beklemediğini belirten Bakan Rubio, şua açıklamayı yaptı:

"Başkan bu sorunu ve her sorunu her zaman diplomatik yollarla çözmeyi tercih eder. Ne yazık ki bazen bu mümkün olmuyor. Ancak bunu yapma şansı varsa bunu değerlendireceğiz. Şu an için çok verimli olmadı çünkü İran'ın talepleri sadece kabul edilemez değil, bazı durumlarda aşırı, gülünç ve gerçekten gerçekçi değil"

Sahada ise dünya ekonomisi için kritik enerji ve emtia taşımacılığını aksatan saldırılar devam etti.

ABD ordusu, cumartesi akşamı Umman Körfezi'nde ablukayı aşmaya çalışan ticari bir geminin kıç tarafına ateş açılarak hareket kabiliyetinin engellendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı'ndaki izinsiz bir rotadan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin mayınlara çarparak alev aldığını, yarı resmi Fars haber ajansı da üçüncü bir tankerde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Reuters aktarılan bu saldırıları teyit edemezken; Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hor Fakkan kentinin 18 deniz mili doğusunda bir dökme yük gemisi ile askeri unsurların dahil olduğu bir olayın yaşandığını açıkladı.

İran devlet televizyonu patlamaların askeri faaliyet kaynaklı olabileceğini belirtirken, Tesnim haber ajansı Keşm Adası'na iki füzenin düştüğünü aktardı.

Washington ise 2 Kasım'da adaya savunma amacıyla sınırlı bir saldırı yaptığını duyurmuştu.