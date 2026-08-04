ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırıları erteledikten sonra duyurduğu müzakereleri topyekun yalanlayan İran'a seslendi.

ABD Başkanı, bu müzakerelerin 'çok büyük' bir saldırıdan önce İran'ın son şansı olduğunu ifade etti.

Bölge ülkeleri ve İran'ın ricasından sonra saldırıları iptal ettiğini belirten Trump, müzakerelerin sonucunun yakında belli olacağını ifade etti.

İran tarafı ise ABD ile doğrudan bir müzakere yürütülmediğini ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin güvenliği için Umman ile yürütülen temaslarda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

İRAN YALANLADI, TRUMP ÇILDIRDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman ile yapılan görüşmelerin boğazın tamamen açılmasına değil, gemilerin güvenliğini sağlayacak "geçici" bir rotaya odaklandığını belirterek Washington ile müzakere masasında olmadıklarını vurguladı.

Bu açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Trump, İran yönetimini dürüst olmamakla suçladı ve taraflar arasında çözüme yönelik temasların sürdüğünü savundu.

Trump, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü! Bir görüşme talep ediyorlar – kimileri “yalvarıyorlar” derdi –, görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte de yeni görüşmeler planlanıyor; ama onlar açıkça ve gururla, hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve sadece “Umman” ile ilgilendiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

GEMİLER HEDEF ALINIYOR

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki orta kanalın yeniden açılmasına yönelik Umman ve Tahran arasındaki görüşmeler sürerken, söz konusu bölgenin mayınlanmış olması nedeniyle düzenli geçişler öncesinde temizlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve kriz nakliye yollarını etkilemeye devam ediyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) merkezi, Umman'ın Al Khasab kentinin 20 deniz mili kuzeydoğusunda bir kargo gemisinin tanımlanamayan bir cisimle vurulduğunu bildirdi.

Aynı zamanda İran Dini Lideri'nin danışmanı Mohsen Rezaee, ABD'nin Haziran ayındaki anlaşma şartlarına dönmesi gerektiğini söyleyerek, liman ablukasının kaldırılmaması durumunda ABD savaş gemileri ve üslerinin ciddi tehlike altında olacağı uyarısında bulundu.

KÖRFEZ'DE ENDİŞELER ARTIYOR

Çatışmaların altıncı ayına girmesiyle birlikte Basra Körfezi ülkelerinde olası bir tırmanmanın bölge altyapısına ve ekonomisine zarar verebileceği endişesi artıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde gerilimin azaltılması ve diyaloğa öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki ABD büyükelçilikleri vatandaşlarını olası uçuş iptalleri ve hava sahası kapatılmalarına karşı uyarırken, Trump ise Hürmüz Boğazı açılmadığı takdirde bombardımanları sivil altyapı ve elektrik santrallerini kapsayacak şekilde artıracağını yineledi.

Yaşanan gelişmeler küresel piyasalara da yansıdı. Trump’ın açıklamalarının ardından Brent petrolün varil fiyatı 84,10 dolara yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi önceki seansta yüzde 4,68 seviyesine geriledi.

Trump ayrıca ExxonMobil ve Chevron gibi dev enerji şirketlerini yüksek kâr elde etmekle eleştirerek, benzin fiyatlarını düşürmeleri ve kârlarının bir kısmını kamuya aktarmaları çağrısında bulundu.