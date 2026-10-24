ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, savaşın sekizinci ayına yaklaştığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın ABD ara seçimleri üzerinde baskı oluşturduğu bir süreçte Washington'ın İran'a karşı yeni bir askeri operasyon gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Florida'da düzenlenen bir mitingde konuşan ve savaşa değinen Trump, “Küçük bir 'Epik Öfke Operasyonu' daha yapabiliriz” dedi.

Epik Öfke Operasyonu 28 Şubat 2025 günü 8 aydır süregelen savaşı başlatan hava saldırılarını kapsıyordu.

Bu saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere bir çok üst düzey İranlı lider öldü. Ancak bu saldırılara rağmen İran savaşı sürdürdü.

TRUMP SEÇİMLERİ BEKLİYOR

Saldırı tehdidinden sonra olası operasyona dair ayrıntı paylaşmayan Trump'ın 3 Kasım'daki seçimden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.

Savaşın sonu için değişen hedefler ve takvimler sunan Trump, son mitinglerinde savaşın “öyle ya da böyle” yakında sona ereceğini söyledi.

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için savaşa girdiğini her fırsatta yineliyor.

İran'ın kuzey batısındaki Kazma Dağı nükleer tesisini 'tüm bombaların anası' olarak anılan GBU-47 MOP ile vurmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan, İran'a karşı kara taarruzu ve nükleer silah kullanımı düşünmediklerini vurguladı.

Ancak azalan ABD envanteri olası saldırı tehditlerini gölgeliyor. Hava savunma ve nokta atış yapabilen füzeleri azalan ABD ordusu, İran saldırılarına karşı müttefiklerini ve kendi üslerini koruyamıyor.

İRAN'IN TEHDİTLERİ PETROLÜ UÇURDU

Tahran yönetimi ise bu tehditlere karşılık olarak "İran'ın tüm maddeleri yürürlüğe girmeden barış olmayacağını" ifade etti.

Sahaya yeni silahlar ve "bombaların babasını" sürmeye hazır olduklarını söyleyen İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemileri hedef alıyor. Bu hafta 3'ten fazla gemi, İran tarafından vuruldu.

Dünya genelinde petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesine neden olan savaşın yeniden başlaması durumunda İranlı yetkililer, Tahran'ın daha geniş çaplı bir misilleme planladığını da vurguladı.

İki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisine göre İran, ABD ve İsrail'in yeniden saldırması halinde Körfez'in altındaki internet kablolarını da hedef almaya hazır.

İran'ın tehditleri sürerken petrol fiyatlarının da artması küresel ekonomik durumu ağırlaştırdı. Brent petrolün varili 117 doları aştı.