ABD Başkanı Donald Trump Maryland'daki Andrew Askeri Üssü'nde İran'daki savaşı değerlendirdi. Daha önce savaşın 'yakında sona ereceğini' belirten Trump bu kez de İran'ı tehdit etti.

Trump, İran'ı vurduklarından çok daha güçlü bir şekilde vurabileceğini ancak "halkın toparlanabilmesini, ülkelerini inşa edebilmelerini istediğini" öne sürdü.

Trump, "1 saat içinde tüm elektrik altyapılarını yok ederiz. Toparlamaları 25 yıl alır. Ancak buınu istemiyoruz, kendi ülkelerini inşa edebilmelerini istiyoruz" dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın da çok iyi durumda olduğunu öne sürdü. İran'ın "Bazı füzeleri var, ama çok fazla değil. Bence durumumuz çok iyi" değerlendirmesini yaptı.

Trump, İran'ın bir düzineden fazla mayını Hürmüz boğazına döşediği haberlerini kast ederek "Boğazlar çok iyi durumda. Tüm gemilerini batırdık" açıklamasını da ekledi.

Trump, savaşın ne zaman sona ereceği iddialarına da cevap verdi. ABD Başkanı"Çoğu insan savaşın çoktan kazanıldığını söylüyor; sadece ne zaman olacağı sorusu var.Ne zaman durmalıyız?" diye sordu.

Kendi sorusuna cevap veren Başkan, "krizin yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak orada ne yaptığını bilen birinin olmasını istiyoruz" dedi.

Trump açıklamasının sonunda "Rejim neredeyse sonuna geldi. Nitekim bı durum savaşı hemen bitireceğimiz anlamına gelmez" diye ekledi.