ABD Başkanı Donald Trump İran ile yaşanan çatışmaların ardından yeni tehditler savurdu. ABD Başkanı İran'ın görüşmelerde geciktiğini ve "bedelini ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanma ve Hava Kuvvetleri gibi ordunun büyük bir kısmı artık ortada bile yok – Tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece laf üretiyor, icraata geçmiyorlar" dedi.

Trump , açıklamasının devamında "İran'ın Ortadoğu’daki zorbalığı SONA ERDİ!!! Kendileri için harika olabilecek bir anlaşmayı müzakere etmekte çok zaman kaybettiler, şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar!" dedi.

İran'ın ABD'ye ait bir helikopteri İHA ile vurmasının ardından bugün sabaha karşı ağır çatışmalar yaşanmıştı. İran ve ABD birbirlerine füze salvoları göndermişti.

3. ayına giren ateşkes, bu çatışmalar ve Trump'ın tehditleri eşliğinde en zayıf olduğu döneme girdi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile sabaha karşı yaşanan çatışmaların ardından ilk kez açıklama yaptı.

Bekayi, ABD'nin pozisyon ve taleplerindeki sık değişiklikler ve tekrarlayan ateşkes ihlalleri yoluyla diplomatik süreci baltaladığını vurguladı.

Diplomasinin bir boşlukta gerçekleşmediğini ifade eden Bekayi, müzakerelerin ilerlemesi için diplomasinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak asgari düzeyde elverişli koşulların gerekli olduğunu vurguladı.

İRAN KARŞILIK VERECEK

Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Lübnan’daki mükerrer ateşkes ihlalleriyle de bu sürece zarar verdiğini belirterek, herhangi bir diplomatik sürecin güç kullanımı ve yasa dışı eylemlerden zarar göreceğini dile getirdi.

Diplomasi ile savaş meydanının birbirinden ayrı konular olmadığını ifade eden Bekayi, bu iki unsurun birlikte İran’ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini koruma araçları olarak hizmet ettiğini kaydetti.

İran’ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’e yönelik saldırılarının, ordunun ülkeyi savunma konusunda tereddüt etmediğini kanıtladığını savunan Sözcü, silahlı kuvvetlerin gerektiğinde düşmana güç ve kararlılıkla yanıt vereceğini ekledi.

ÇATIŞMALAR KONTROLDEN ÇIKIYOR

Al Jazeera’ya açıklamalarda bulunan analist Elijah Magnier ise ABD ile İran arasındaki karşılıklı "kısasa kısas" saldırıların, halihazırda gergin olan ortamda bir "yanlış hesaplama" riski barındırması nedeniyle tehlikeli olduğunu belirtti.

Lübnan ve Gazze nihai bir çözümün dışında kaldığı sürece barıştan uzak olunduğunu ve istikrarlı bir siyasi çıkış yolunun bulunmadığı kırılgan bir durumun yaşandığını ifade etti.

En tehlikeli durumun her iki tarafın da gerilimi kontrol edebileceğine inanması olduğunu söyleyen Magnier, tekrarlayan olayların itidali ortadan kaldırabileceğini ve müzakerelerin tamamen çökmesi halinde bu kontrollü gerilimin çok daha büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini vurguladı.

Magnier, tarihin, kırmızı çizgiyi aşan tek bir saldırının olayları kontrol dışına çıkarabileceğini gösterdiğini sözlerine ekledi.