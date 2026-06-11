ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yeniden İran'a yüklendi. ABD ordusunun yakında İran'a çok büyük bir darbe indireceğini ve petrol ve gaz ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Hark adasını vuracağını söyledi.

Trump, açıklamasında "ABD, bu gece İran’a ÇOK SERT bir darbe indirecek. İran'ın Donanması, Hava Kuvvetleri, radarları, uçaksavarları ve diğer tüm savunma sistemleri ile saldırı gücünün büyük bir kısmı YOK OLDU" dedi.

Trump sosyal medya paylaşımının devamında "Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecek ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren Venezuela'da olduğu gibi, İran'ın petrol ve gaz pazarlarının tam kontrolünü ele geçireceğiz" dedi.

ATEŞKES FİİLEN SONRA ERDİ, ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Bugün sabaha karşı ABD ordusu İran'ı bombaladı. İran da ABD'nin saldırılarına karşılık verdi. ABD, İran''ın radar tesislerini hedef alırken İran da ABD'nin Bahreyn ve Kuveyt'deki üslerini vurdu.

İran, bir ABD gemisini de vurduğu öne sürdü ancak ABD Merkez Komutanlığı bu iddiayı reddetti.

Gün boyunca askeri hareketlilik sürdü. ABD donanması Umman Körfezi'nde İran'a bağlı olduğunu belirttiği 3 ticari gemiyi vurdu. En az 3 denizci bu saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.

İran da karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını yineledi. Boğaz'a fazla yaklaşan bir ticari gemiyi İHA ile hedef aldı. Gemide hasar tespit edildi.