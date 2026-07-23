ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ABD ÇOK GÜÇLÜ BİR SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ’

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir yıl önce Amerika Birleşik Devletleri, ticarete ve ekonomiye müdahale ettikleri gerekçesiyle Husilere karşı gemilere ateş açarak çok güçlü bir saldırı düzenlemişti.

‘SUUDİ GEMİSİNE ATEŞ AÇTILAR’

O zamandan beri ve İran ile olan çatışmamız sırasında çok sorumlu davrandılar. Ne yazık ki, şimdi tekrar harekete geçtiler ve dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar.

‘ABD İRAN’I SORUMLU TUTACAK’

Lütfen bu GERÇEĞİN, eğer bunu tekrar yaparlarsa, ABD'nin İran'ı sorumlu tutacağını, Husilerin İran'ın vekili ve/veya temsilcisi olduğunu ve İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verileceğini temsil etmesine izin verin.

‘HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM’

Husiler şimdiye kadar çok profesyonel ve akıllıca davrandıkları için onlardan çok hayal kırıklığına uğradım.