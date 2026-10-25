ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimaline yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'a saldırı seçeneğini değerlendirdiklerini söyleyen Trump, "Bunu düşünüyoruz. İran'a saldırıyı belki yarın bile yapabiliriz" dedi.

Trump, Tahran yönetimiyle anlaşma ihtimalinin de masada olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinin Palm Beach kentinde ara seçimler için başlatılan erken oy kullanma sürecine katıldı. Oylarını kullanan Trump çifti, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İRAN SORUSUNA SİNİRLENDİ

İran'a yönelik politikalarına ilişkin konuşan Trump, bugüne kadar etkili adımlar attıklarını savunarak gerekirse "işi tamamlamak" zorunda kalabileceklerini ifade etti. İran ile anlaşmaya varılması ya da müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda ABD'nin her iki senaryoda da kazançlı çıkacağını öne sürdü.

İran'a yönelik olası bir saldırı konusunda hangi aşamada olduklarının sorulması üzerine sinirlenen Trump, askeri seçeneğin masada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bunu düşünüyoruz. İran'a saldırıyı belki yarın bile yapabiliriz. Ama bunu size söyleyemem. Eğer yapacaksam, ki yapma ihtimalim var, bunu söylemem. Güzel, büyük, harika bir anlaşma yapma ihtimalimiz de var. Anlaşma yapmak istiyorlar ama asıl mesele, anlaşmaya uyup uymayacakları"

İran'ın gelecekte nükleer silah geliştirmeyeceğinden emin olmak istediklerini dile getiren Trump, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından da bu durumun değişmemesi gerektiğini savundu. Trump, "Bunu kalıcı hale getirmem gerekiyor. Bunları yapmamın tek nedeni bu" sözleriyle İran'a yönelik tutumunun gerekçesini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğini de belirten Trump, İran'ın askeri kapasitesine ilişkin iddialarda bulundu. İran'ın tüm savaş uçaklarını ve savaş gemilerini kaybettiğini öne süren ABD Başkanı, ülkenin elinde kalan tek şeyin enflasyon olduğunu söyledi. Trump, İran konusunda bundan sonra atılacak adımların Tahran yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, "İran konusunda harika bir iş çıkardık. Şimdi bu işi bitirecek miyiz, ki bu zor olmaz, yoksa onlarla bir anlaşma mı yapacağız? Bu durum onlara bağlı olacak" dedi.

MELANIA TRUMP: ATEŞKES 27 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Basın toplantısında Melania Trump da Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen insani ateşkes girişimine yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kentinde sağlanan insani ateşkes sürecindeki rolü sorulan Melania Trump, ateşkesin başlayacağı tarihi açıkladı. Melania Trump, "Ateşkes, 27 Ekim'de başlayacak. Umarım her şey planlandığı gibi gider" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüp görüşmediği sorusuna da yanıt veren Melania Trump, "Görüştük. Anlaşmalar imzaladık" dedi. Eşinin yürüttüğü girişime destek veren Donald Trump ise Melania Trump'ın diplomatik çabalarını överek, "Bence profesyonellerden daha iyi bir iş çıkarıyor. (Melania) Bir ateşkes sağladı. Bu, çocuklara ve insanlara yönelik bir girişim" şeklinde konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA İLE İŞ YAPMA MESAJI

Trump, Rusya'nın Alaska'da doğal gaz yatırımları gerçekleştirmek istemesine ilişkin soruyu da yanıtladı. Söz konusu yatırımlara yönelik özel bir değerlendirmesi olmadığını belirten Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin ardından iki ülkeyle de ekonomik ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.

Trump, "Hayır, yok. Ancak Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşmaya vardığı, bizim de her iki tarafla iş yapabildiğimiz bir gerçekliğe dönmek isteriz" ifadelerini kullandı. Ukrayna ile yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde bir maden anlaşması yaptıklarını hatırlatan ABD Başkanı, savaşın sona ermesiyle birlikte hem Kiev hem de Moskova yönetimiyle ekonomik işbirliği yapabileceklerini dile getirdi.

Trump, "Bu savaş bittikten sonra hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla iş yapacağımızı düşünüyorum" diyerek iki ülkeyle gelecekte kurulabilecek ticari ilişkilere ilişkin beklentisini paylaştı.