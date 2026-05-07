ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlikte, basın mensuplarının, İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. İran'la son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Trump, “Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel. İran, nükleer silaha sahip olamaz ve sahip olmayacak da zaten diğer hususların yanı sıra bunu da kabul ettiler” ifadelerini kullandı.

"SON TARİH YOK"

İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını öne süren Trump, İranlı birçok liderin öldürüldüğünü ve yeni gelen isimlerle görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi. Trump bir gazetecinin ‘Anlaşma için son tarih nedir?” sorusuna, “Bu anlaşma olacak, son tarih yok” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu belirterek, temkinli olduğunu kaydetti. Trump, İran'la anlaşma süreci konusundaki takvimle ilgili, “Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta” değerlendirmesinde bulundu.