Fox News'de açıklama yapan Trump, ABD üslerine yönelik saldırının ardından “İran’ı bu gece sert vuracağını” söyledi

Trump, İran’ın Ürdün’deki abd üslerine en az sekiz balistik füze ateşlemesinin ardından, önemli bir hasara yol açmadığını belirtti. Trump, “onları sert vuracağız. bunun cevabı verilecek” dedi.

Saldırı, ABD'nin İran’ın Larak adasındaki füze fırlatıcılarına yönelik saldırılarının ardından gerçekleşti.

Trump ayrıca, yaptırımların “gerçekten çok etkili olarak yürürlüğe girdiğini” belirtti; Tahran’ın müzakerelere istekli olduğunu söyledi, ancak bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda emin olmadığını vurguladı.

'İRAN ÖLÜ BİR DEVLET'R

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran'ın 'ölü bir devlet' olduğunu iddia etti. Başkan, rejimin askerlerine maaşlarını ödeyemediklerini iddia etti.

Kendine ait olan Truth Social platformunda paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran resmen çökmüş bir devlettir. ÖLDÜ! Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok, askerlerine ve polislere maaş ödemiyorlar, enflasyon yüzde 300 seviyesinde ve lider kadrosu tam bir kargaşa içinde, ülkeyi layıkıyla temsil edemiyor. Elinde kalan tek şey ABD'den gelen YALAN HABERLER, protestocularını öldürme isteği (şu ana kadar 100 binden fazla kişi öldü. İnsanlığa karşı işledikleri savaş suçlarından yargılanmalılar!) ve bol miktarda 'SAÇMALIK'tır"