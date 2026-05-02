Donald Trump, Florida'da gerçekleştirdiği bir mitingde ABD Donanması'nın operasyonlarını şaşırtıcı bir şekilde korsanlık eylemlerine benzetti.

İran limanlarına yönelik uygulanan abluka kapsamında bir gemiye düzenlenen operasyonu anlatan Trump, "Gemiye iniş yaptık ve kontrolü tamamen ele aldık; hem kargoyu hem de petrolü aldık ki bu gerçekten çok karlı bir iş" ifadelerini kullandı.

Kalabalığın yoğun alkışları ve tezahüratları eşliğinde konuşmasına devam eden Trump, Amerikan ordusunun stratejisini "Bir bakıma korsanlar gibiyiz ancak biz kesinlikle oyun oynamıyoruz" sözleriyle tanımladı.

Trump’ın bu çarpıcı kıyaslaması, hukuk uzmanlarının İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapatma ve geçen gemilerden ücret alma planlarına dair uyarılar yayınladığı kritik bir süreçte geldi.

Tahran yönetimi, bölgedeki hava operasyonlarının başlamasının ardından küresel enerji sevkiyatı için hayati önem taşıyan bu su yolunu fiilen ulaşıma kapatmıştı.

45 GEMİYİ GERİ ÇEVİRDİLER

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM), ilan edilen abluka kapsamında şimdiye kadar tam 45 geminin rotasını değiştirdiğini veya bu gemilere müdahale edildiğini bildirdi.

Pakistan'da yürütülen barış müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, Washington'ın İran limanlarına yönelik askeri baskıyı artırma kararını tetikleyen temel unsur oldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bu sürecin "gerektiği kadar" devam edeceğini net bir dille ifade ederken, General Dan Caine ise kısıtlamaların milliyet farkı gözetmeksizin tüm gemiler için geçerli olduğunun altını çizdi.

İran tarafı ise limanları üzerindeki Amerikan ablukası kalkmadığı sürece Hürmüz Boğazı üzerindeki sert kontrolünü sürdüreceğine dair yemin etti.

Karşılıklı hamlelerle tırmanan bu gerilim, uluslararası deniz hukuku sınırlarını zorlarken küresel ticaret yollarındaki güvenlik dengesini de derinden sarsmaya devam ediyor.