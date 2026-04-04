ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama geldi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, İran'ın 48 saati kaldığını belirtti.

Trump, "İran'a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Vakit doluyor. 48 saatleri kaldı. Cehennemi yaşayacaklar" dedi.

6 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada İran ile sürdürülen müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söyleyerek Tahran'a bir anlaşma yapması için 6 Nisan'a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu. Trump, bu tarihe kadar uzlaşı sağlanamazsa İran'ın enerji tesislerinin yerle bir edileceğini vurgulamıştı.

İran'ın ise, ABD teklifini "yalnızca Washington ve Tel Aviv'in çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle" reddetmişti.