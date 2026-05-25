ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden müzakerelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Trump, nihai hedefin herkes için "Büyük bir Uzlaşma" olduğunu, aksi takdirde hiçbir anlaşmanın imzalanmayacağını vurguladı. Trump, bölgesel liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından, kalıcı barış için Türkiye dahil birçok ülkenin İbrahim Anlaşmaları’na imza atmasının "zorunlu" olduğunu ifade etti.

"YA TARİHİ BİR ANLAŞMA YA DA SAVAŞ"

İran ile yapılan görüşmelerin seyrinden memnun olduğunu dile getiren Trump, net bir ültimatom verdi. Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereler güzel ilerliyor! Ya herkes için 'Büyük bir Uzlaşma' olacak ya da hiç olmayacak. Bu durumda her zamankinden daha büyük ve güçlü bir şekilde savaş cephesine ve çatışmaya geri dönülür ki bunu kimse istemez!"

"TÜRKİYE DE DAHİL OLMALI"

Hafta sonu aralarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu çok sayıda bölge lideriyle görüştüğünü belirten Trump, ABD’nin bu karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı. Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na dahil olmasının şart olduğunu savunda.

Trump, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in halihazırda üye olduğunu hatırlatarak, yeni katılımların İran ile yapılacak yerleşimi çok daha tarihi bir olaya dönüştüreceğini belirtti.

"5 BİN YILLIK ORTA DOĞU TARİHİNDE BİR İLK"

İbrahim Anlaşmaları’nın mevcut üyeler (BAE, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan) için ekonomik ve sosyal bir patlama yarattığını ifade eden ABD Başkanı, bu modelin Orta Doğu’ya son 5 bin yılın en büyük gücünü ve barışını getireceğini iddia etti.

Trump, sürecin işleyişine dair şu planı paylaştı:

Süreç, Suudi Arabistan ve Katar’ın derhal imzalamasıyla başlamalı.

İmzalamayan ülkeler, "kötü niyetli" sayılarak anlaşmanın dışında tutulacak.

Belge imzalandıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti’nin de bu koalisyona katılması bir onur vesilesi olacak.

TARİHİ KOALİSYON İÇİN TALİMAT

Başkan Trump, bu anlaşmanın dünya üzerinde imzalanmış en saygın ve prestijli belge olacağını iddia ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Temsilcilerime, bu ülkelerin halihazırda tarihi olan İbrahim Anlaşmaları’na dahil edilme sürecini başlatmaları ve başarıyla tamamlamaları talimatını veriyorum. Orta Doğu; birleşmiş, güçlü ve ekonomik olarak dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir çekim merkezi haline gelecek."