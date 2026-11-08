ABD Başkanı Donald Trump, CNN’e telefonla verdiği mülakatta İran’la yürütülen müzakerelere ve olası yeni bir askeri operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İran’a yeniden saldırıp saldırmayacağı sorusunu yanıtlayan Trump, Tahran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konularında ilerleme kaydedildiği sürece yeni bir saldırı ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

Trump, “İran başarısız bir ülke. Bu yıl yüzde 301 enflasyon var. (ABD saldırısının) Gerekli olma ihtimali son derece düşük. Gerekirse yapardım, ama onlara çok sert vurduk” ifadelerini kullandı.

“38 köprüyü bir saat içinde yıkabiliriz”

İran’ın ekonomik açıdan zayıf durumda olduğunu ileri süren Trump, olası bir saldırı emri vermesi halinde ABD güçlerinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

Yeni bir operasyon durumunda İran’daki altyapı tesislerinin hedef alınabileceğini belirten Trump, “Listemizde, kelimenin tam anlamıyla bir saat içinde yıkabileceğimiz 38 köprü var. Vurursak hepsi yıkılacak” dedi.

Ancak İran’ın altyapısını yok etmek istemediğini ifade eden Trump, “Bunu yapmak istemiyorum çünkü esasen yeniden inşa etmek 10 yıl sürer. Köprüleri yıkmayı sevmiyorum, inşa edilmesi en zor şey bir köprüdür” diye konuştu.

İran’ın savunma kapasitesinin zayıfladığını iddia etti

Trump, ABD saldırılarının ardından İran’ın hava savunma kapasitesinin ortadan kaldırıldığını öne sürdü. İran’ın füze kapasitesinin yalnızca yüzde 10’unu, insansız hava aracı kapasitesinin ise yüzde 15’ini koruduğunu iddia etti.

Yeni bir askeri saldırıya büyük olasılıkla ihtiyaç duyulmayacağını yineleyen Trump, İran’ın anlaşma yapmayı çok istediğini savundu.