ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, İranlı üst düzey yetkililerin hedef alınmasına yönelik olası bir operasyon yeniden tartışmaya açıldı.

'MÜZAKERELERİN GÜVENİLİRLİĞİ ORTADAN KALKABİLİR'

Habere göre, İranlı yetkililerin hedef alınmasını destekleyen Trump yönetimi mensupları, böyle bir adımın Tahran yönetimine güçlü bir mesaj vereceğini düşünüyor. Bu isimler, operasyonun ardından İran'da görevde kalacak yöneticilerin, "ABD’nin liderlerini her an bulup hedef alabileceği ve öldürebileceği" gerçeğiyle karşı karşıya kalacağını ve bunun savaşın sona ermesine zemin hazırlayabileceğini öne sürüyor.

Ancak yönetim içindeki bazı yetkililer bu seçeneğe karşı çıkıyor. Söz konusu isimler, İranlı liderlere yönelik suikastların hayatta kalan yöneticilerin daha da güçlenmesine yol açabileceğini ve ilerleyen dönemde savaşın bitirilmesi için yürütülebilecek müzakerelerin güvenilirliğini ortadan kaldırabileceğini savunuyor.

TRUMP'IN MASASINDA ASKERİ OPERASYON SEÇENEĞİ DE VAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin atılacak yeni adımlar konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtiliyor. Yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı yeni bir askeri harekat da dahil olmak üzere farklı seçenekleri değerlendirdiğini aktarıyor.

İranlı üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması seçeneğinin uzun süredir Trump'a sunulan planlar arasında bulunduğu, ancak son haftalarda bu ihtimalin yönetim içerisinde yeniden ağırlık kazandığı ifade ediliyor.

NBC News'e konuşan bir Trump yönetimi yetkilisi, ABD'nin mevcut konumuna ilişkin değerlendirmesinde, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutan ve İran ekonomisinin çöküşünü yaşayan ABD, çok güçlü bir konumdadır" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına da değinen yetkili, Washington yönetiminin önünde farklı seçenekler bulunduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın elinde pek çok seçenek var ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için mümkün olan en iyi kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

ABD DAHA ÖNCE İRAN'IN EN ÜST DÜZEY İSMİNİ HEDEF ALMIŞTI

Washington ile Tahran arasındaki uzun yıllara dayanan gerilim, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırılarıyla doğrudan savaşa dönüştü.

İran'ın askeri ve nükleer tesislerinin yanı sıra sivil altyapısının da hedef alındığı saldırılarda, ülkenin üst düzey siyasi ve askeri kadrosundan çok sayıda isim hayatını kaybetti. Saldırılarda İran'ın önceki lideri Ali Hamaney de ailesinden bazı kişilerle birlikte yaşamını yitirdi.

Saldırıların ardından Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in operasyonlarını ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi. İran, buna karşılık Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef aldı.