ABD Başkanı Donald Trump, spor yorumcusu Stephen Smith'e verdiği röportajda İran savaşı, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı yenilgi ve Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞI BİTİREBİLECEĞİNİ ANCAK İSRAİL'İN DEVAMINI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını öne süren Trump, ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerini yok ettiklerini savundu. Savaşın neden henüz sona ermediğine ilişkin konuşan Trump, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin mevcut askeri operasyonların sürmesini istediğini söyledi.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşın hala içinde olmamızın nedeni, korumaya çalıştığımız insanlar, ki buna İsrail de dahildir, yani esasen Orta Doğu'daki insanlar, benim şu anda yaptığım şekilde hareket etmemi tercih ediyorlar. (Savaşı) Bunu hemen sona erdirebilirdim ancak korumaya çalıştığım ulusların isteği üzerine, bunu biraz daha uzun süre, biraz daha medeni bir şekilde sürdürüyoruz."

Trump ayrıca İran'la savaşa girme kararını alırken 3 Kasım'daki ara seçimlerin kendisi ve Cumhuriyetçiler açısından zorlu sonuçlar doğurabileceğini bildiğini ifade etti.

SİYAHİ SEÇMENLERİN DEMOKRATLARA DESTEĞİNİ ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetmesini de değerlendirdi. Özellikle siyahi seçmenlerin Demokratlara oy vermesini eleştiren Trump, kendi yönetiminin bu kesime önemli katkılar sağladığını ileri sürdü.

Ceza adaleti reformunu hayata geçirdiğini ve siyahi öğrencilere hizmet veren tarihi kolejlerle üniversitelerin kapanmasını önlediğini savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıklarımın en büyük yararı siyahi topluma oldu. Ceza adaleti reformunu gerçekleştirdim. Siyahilerin tarihi kolej ve üniversitelerini kurtardım. Kapanmak üzereydiler. Bir siyahi insanın nasıl bir Demokrat’a oy verebileceğini anlamıyorum. Hiç anlamıyorum."

NVIDIA CEO'SUNUN İSTİFASINI DA DEĞERLENDİRDİ

Trump'ın gündemindeki bir diğer konu ise Çin'e casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığı iddialarının ardından görevinden ayrılan Nvidia CEO'su Jensen Huang oldu.

Huang'ın istifa etmesinin doğru bir karar olup olmadığı sorulan Trump, meselenin söz konusu kadının casus olup olmadığına bağlı olduğunu söyledi. Trump, iddianın henüz kesinlik kazanmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Asıl mesele şu ki, o kadın casus muydu? Bunun henüz kesinleşip kesinleşmediğini bilmiyorum ama eğer o kadın casustuysa, evet. Eğer o kadın casus değildiyse, durum belki de farklı olurdu."

Huang'ı yakından tanıdığını ve kendisini iyi bir insan olarak gördüğünü belirten Trump, Nvidia yöneticisiyle 11 Kasım'da telefon görüşmesi yaptığını da açıkladı.

Görüşmenin içeriğine değinen Trump, Huang'ın zor bir dönemden geçtiğini ve özellikle ailesi için üzüldüğünü aktararak, "Cehennem gibi günler geçiriyor. En çok da karısı ve ailesi için üzülüyor. Bana böyle söyledi" diye konuştu.