ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini belirterek, bu taahhüdü güvence altına alan yeni bir maddenin anlaşma taslağına eklendiğini söyledi.

‘URANYUMU ÇIKARIP İMHA EDECEĞİZ’

İran ile dostane bir anlaşmaya varılması halinde zenginleştirilmiş uranyumun birlikte imha edileceğini ifade eden Trump, "Bu bizim kontrolümüzde olacak. İster bulunduğu yerde ister başka bir yere taşınsın, uranyumu çıkarıp imha edeceğiz" dedi.

‘DİĞER YOL HİÇ HOŞ DEĞİL’

Anlaşmaya varılamaması durumunda farklı bir yol izleneceği uyarısında bulunan Trump, "Diğer yol hiç de hoş değil" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, daha sonra yaptığı açıklamada İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gerekirse "askeri olarak ve çok sert bir şekilde" ortadan kaldırılacağını söyledi.

‘BAZI ŞEYLERİ YAPMAK ZORUNDA KALACAKLAR’

Trump, İran'ın herhangi bir anlaşmayı ihlal etmesini önlemek amacıyla ek güvence maddeleri üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "İranlılar güçlü ve gururlu insanlar. Ancak yapmak istemedikleri bazı şeyleri yapmak zorunda kalacaklar" diye konuştu.

‘İRAN’IN EKONOMİSİ ÇÖKÜYOR’

İran'a uygulanan deniz ablukasının sürdüğünü kaydeden Trump, bu nedenle Tahran yönetiminin her gün 400 ila 500 milyon dolar arasında ekonomik kayıp yaşadığını savundu. İran ekonomisinin ağır baskı altında olduğunu öne süren Trump, "İran'ın üstleneceği maliyetler sürdürülemez çünkü ekonomisi çöküyor" dedi.

‘BİRLİKLERİ GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, olası bir ateşkes durumunda bile Amerikan birliklerini geri çekmeyi düşünmediğini söyledi.

‘ÇOK AĞIR YARALI’

Trump ayrıca, İran'ın dini lideri olarak gösterdiği Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin soruya, "Nerede olduğunu söylemek istemiyorum ama bunu bilme ihtimalim yüksek. Çok ağır yaralı" yanıtını verdi.

‘İRAN ORDUSU BÜYÜK ÖLÇÜDE İMHA EDİLDİ’

İran ordusunun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini de iddia eden Trump, savaş öncesindeki füze stoklarının yalnızca yüzde 21-22'sinin kaldığını öne sürdü.

‘DONDURULMUŞ VARLIKLAR SERBEST BIRAKILMAYACAK’

Öte yandan Trump, Lübnan'ın İran ile kısa vadede yapılabilecek herhangi bir anlaşmanın parçası olmayı talep etmediğini ve anlaşma tamamlanmadan İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmayacağını da sözlerine ekledi.