ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı yeni paylaşımda İran ile ateşkesi değerlendirdi.

ABD Başkanı İran'a silah satan ülkelerin 'istisnasız' yüzde 50 vergiye tabi tutulacağını belirtti ve İran'daki tüm zenginleştirilmiş uranyumun da 'ortadan kaldırılacağını vurguladı.

ABD Başkanı üst üste yaptığı iki paylaşımın ilkinde "Amerika Birleşik Devletleri, çok verimli bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğine karar verdiğimiz İran ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır!" diye konuştu.

Ateşkesin en hassas konularından biri olan uranyum zenginleştirme konusuna değinen Trump "zenginleştime yapılmayacak ve ABD, İran ile birlikte (B-2 bombardıman uçakları tarafından) derinlere gömülmüş tüm nükleer “tozları” ortaya çıkararak ortadan kaldıracaktı" diye ekledi.

Gözlerinin İran'da olduğunu belirten Trump "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz" diye ekledi.

İRAN'A SİLAH SATANA YÜZDE 50 VERGİ

İkinci paylaşımında İran'a silah satacak ülkeleri hedef alan Trump "iran’a askeri araç gereç ve silah tedarik eden her ülkeye, Amerika Birleşik Devletleri’ne satılan tüm mallara derhal yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu karar derhal yürürlüğe girecek ve hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacaktır!" uyarısını yaptı.

Rusya ve Çin, İran'a silah ve radar sistemleri sağlayan ülkelerin başında geliyordu. Çin ve ABD arasında gümrük vergileri üzerinden ticaret savaşı yaşanmış, Rusya ise Hürmüz Boğazı krizi esnasında yaptırım altındaki petrol ve doğalgazını yaptırım altına girmeden satabilmişti.

ABD SAVUNMA BAKANI: 'İRAN BİZE YALVARDI'

Pentagon'dan ilk açıklamasını yapan İran Savunma Bakanı Pete Hegseth ise 'yeni İran rejiminin kendilerine anlaşma için yalvardığını' söyledi. Hegseth, "İran'daki tüm hedeflerine ulaştıklarını" söyledi.

İran'ın sanayisinin yok edildiğini söyleyen Hegseth "özellikle dün geceki 800'den fazla saldırı dalgasıyla İran'ın savunma sanayi altyapısını tamamen yok ettik" dedi ve "İran ateşkesin olmasını istiyordu. Artık bıktılar. “Epik Öfke” Operasyonu, savaş alanında tarihi ve ezici bir zaferdi — tam anlamıyla askeri bir zafer" diye ekledi.

İran'ın eski rejiminin ABD tarafından öldürüldüğünü ve yeni rejimin Trump'ın tehdit ettiği saldırıdan korktuğunu ve "akıllıca davranarak" ABD ile anlaştığını açıkladı.

Hegseth, İran'ın 'sahip olmaması gereken tüm nükleer materyellerin kendilerine teslim edileceğini ve yok edileceğini' ekledi.

Hegseth, "İranlılar küçük düşürüldü ve moralleri bozuldu. Onların kaderini biz belirliyoruz, tersi değil. İşte bu yüzden masaya oturdular" ifadelerini kullandı.

Hegseth konuşmasının sonunu "Savunma Bakanlığı, şimdilik üzerine düşeni yaptı. İran’ın makul şartların her birini yerine getirmesini sağlamak için arka planda hazır bekliyoruz. Ve herkesin bildiği gibi, Trump’tan daha iyi anlaşma yapan kimse yoktur. Epik Öfke’nin savaşçılarına şunu söylüyorum: Tebrikler. Harika iş çıkardınız. Ama tetikte olun. Ve hazır olun" sözleriyle getirdi.

Hegseth'den sonra kürsüyü alan Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise İran'ın askeri sanayi altyapısının yüzde 80'ini yok ettiklerini ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları yüzde 95'ini yok ettiklerini belirtti.

Caine, "Şunu açıkça belirtelim: Ateşkes sadece bir ara vermek anlamına geliyor ve kuvvetlerimiz, emir alınması veya çağrılması halinde muharebe operasyonlarına yeniden başlamaya hazırdır... Umarız böyle bir durum yaşanmaz" diye ekledi.