ABD ve İran arasında yaşanan ve mevcut ateşkes anlaşmasını riske atan çatışmaların ardından İsrail'in saldırılara katılmasını istemediğini aktardı.

İsrailli iki kaynağın ABD merkezli CNN'e aktardığı bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD tarafından düzenlenecek olası saldırılara dahil olmayı istediğini ancak ABD'nin şu an için İsrail'in katılımına sıcak bakmadığını belirtti.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Beyaz Saray ise henüz bir açıklamada bulunmadı. Buna karşın, İsrail kanadından askeri hazırlıkların tam gaz sürdüğüne yönelik açıklamalar geliyor.

Aynı anda İran, saldırılara yeniden başlayacağını duyurdu. İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, "altyapımıza yapılan saldırının karşılığı verilecek ve İsrail de sonuçlarına katlanacak" yorumunu yaptı.

İran ve ABD arasında mekik dokuyan Türkiye, Katar ve Pakistan olmak üzere arabulucu ülkeler ise ateşkesin tamamen çökmesini önlemeye çalışıyor.

TRUMP SAVAŞ İSTEMİYOR, ANCAK ELLER TETİKTE

Perşembe günü gerçekleştirilen yeni pilotların mezuniyet töreninde konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran'a karşı savaşı yeniden başlatmak için yüksek alarm durumunda olduğunu ifade etti.

"Tehditleri ortadan kaldırmak adına gerekirse üçüncü kez bağımsız bir saldırı düzenleyebileceklerini ve hava üstünlüğünü yeniden kurabileceklerini" vurgulayan Katz, "Geri dönmek zorunda kalırsak, çok daha büyük bir güçle döneceğiz" dedi.

Tehditkar söylemler İran tarafından da duyuldu. Öldürülen dini lider Ali Hamaney'in de cenazesinin sona ermesiyle birlikte daha saldırgan bir tavır takınan İran gelecek günlerde saldırı sözü verdi.

Gelgelelim Yaşanan bu gelişmelere rağmen, İsrail yönetiminde hakim olan genel değerlendirme, ABD Başkanı Donald Trump'ın topyekun bir savaşa dönmekten kaçındığı yönünde.

Kaynaklar, Trump'ın bu süreçte atmaya istekli olabileceği en ileri adımın, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden hayata geçirmekle sınırlı kalabileceğini öngörüyor.