ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah Beyrut'a yapılan saldırı, özellikle İran'la barış anlaşmasına bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde gerçekleşmemeliydi.

İsrail'in tehditlere karşı kendini savunma hakkı vardır, ancak karşılık verdiği saldırı çok küçük ve anlamsızdı, kimse yaralanmadı, zarar görmedi veya ölmedi ve bu önemli süreci aksatmamalı.

Bölgeye, Lübnan da dahil olmak üzere, barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar geri adım atmalıdır.

İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir yerinde daha fazla saldırı yapmaması gerekir. Bununla beraber, Hizbullah da dahil olmak üzere herhangi bir tarafın da İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapmaması da gerekir.

Bu, uzun ve güzel bir barışın başlangıcı olabilir. Bunu mahvetmeyelim!”

İRAN BASINI: İRAN SALDIRI ÖNCESİ ABD İLE İRTİBAT HALİNDEYDİ

İran'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısı öncesinde, Katar heyeti üzerinden ABD ile irtibat halinde olduğu belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin İsrail'in Dahiye saldırısından önce Katar heyeti üzerinden mutabakat zaptına ilişkin ayrıntıları ve beklentilerini Washington'a ilettiği aktarıldı.

İRAN ABD ANLAŞMASI PAMUK İPLİĞİNDE

ABD Başkanı Donald Trump ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında aylardır süren çatışmaları sona erdirmesi beklenen çerçeve anlaşmanın pazar günü imzalanabileceğini açıkladı.

Ancak Tahran yönetimi anlaşmanın zamanlamasına ilişkin temkinli açıklamalar yaparken, İran'daki muhafazakâr çevreler anlaşmaya tepki gösterdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ANLAŞMANIN MERKEZİNDE

Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası gemi trafiğine açılacağını söyledi. Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği boğazın açılmasıyla birlikte ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması bekleniyor.

Müzakerelere yakın kaynaklar, İran'ın boğazı açması karşılığında ABD'nin dondurulan İran varlıklarının bir bölümünü serbest bırakacağını ve İran petrol ihracatına yönelik yaptırımlarda esneklik sağlayacağını belirtti.