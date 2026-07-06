ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaşadığı gerilimi sosyal medya platformu Truth Social'a taşıdı.

80 yaşındaki Trump, 49 yaşındaki Meloni ile montajlanmış bir fotoğrafını paylaşarak İtalya Başbakanı hakkında "uzaklaştırma kararı gerekiyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu fotoğrafta Meloni'nin Trump'a gülümseyerek yukarı doğru baktığı görülürken, bu paylaşımın Trump'ın eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın tahrif edilmiş bir fotoğrafını da içeren pazar günü paylaşımlarının bir parçası oldu.

Gelişme, iki liderin diğer ittifak liderleriyle bir araya geleceği Türkiye'deki NATO zirvesi öncesinde gerçekleşti.

'YALVARDI' POLEMİĞİ

İki lider arasındaki gerilim, Trump'ın geçtiğimiz hafta Meloni'nin son G7 zirvesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için "tekrar tekrar" talepte bulunduğunu ve adeta "yalvardığını" iddia etmesiyle başladı.

Trump ayrıca Avrupalıların enerji ve göç konularında her şeyi yanlış yaptığını savunarak, bu sorunlar çözülmezse Avrupa'nın asla eskisi gibi olmayacağını ileri sürdü.

Trump'ın bu açıklamalarının ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Washington'a yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

MELONİ ÖFKE KUSTU

Başbakan Giorgia Meloni, Trump'ın bu iddialarını "tamamen uydurma" olarak nitelendirerek, "İtalya ve ben asla yalvarmayız" dedi.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'un aktardığına göre Rete 4 kanalına konuşan Meloni, bugün Amerikan karşıtı olmadığını, dün de diz çökmediğini belirtti.

Batı'nın birlik içinde daha güçlü olduğuna ve İtalya'nın da bu birliğin parçası olarak güçlendiğine inandığını ifade eden Meloni, sağlam ilişkilerin açıklığa dayandığını ve kendisinin de açık sözlü bir insan olduğunu vurguladı. İ

İki sağcı lider arasındaki ilişkilerin, İtalya'nın ABD'nin İran'a yönelik çabalarına destek verme konusunda isteksiz davranmasının ardından kötüleştiği kaydedildi.